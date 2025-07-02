Gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmişken, zam yağmuru akaryakıtla başlıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yarın itibarıyla otomatik zam uygulanacak.

Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece bu artış doğrudan pompaya yansıyacak.

ÖTV tutarları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarına göre güncelleniyor. Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12,92 olarak kaydedilirken, Haziran ayı için de yaklaşık yüzde 1 ila 2 aralığında bir artış öngörülüyor.

NTV'de yer alan habere göre, Haziran ayında Yİ-ÜFE'nin yüzde 1,5 civarında gerçekleşmesi halinde, 6 aylık kümülatif ÜFE yüzde 14,61 seviyelerine ulaşacak. Bu oran da, başta akaryakıt olmak üzere birçok üründe fiyat artışını tetikleyecek.

ZAM TUTARI NE KADAR OLACAK?

Tahmini hesaplamalara göre, ÖTV kaynaklı zamla birlikte litre başına;

Benzine: yaklaşık 2,10 TL,

Motorine: yaklaşık 1,97 TL,

LPG’ye: yaklaşık 1,61 TL artış yapılması bekleniyor.

Bu artışlar yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmayacak; aynı düzenleme sigara ve alkol gibi diğer ÖTV'ye tabi ürünlerde de fiyat değişikliklerini beraberinde getirecek.

3 Temmuz'da açıklanacak resmi enflasyon verileri maaş zamlarını belirleyecek olsa da, sürücüler fiyat artışını ilk olarak akaryakıt istasyonlarında hissedecek.

Otomatik zam mekanizması devreye girerken, tüketiciler pompaya yansıyacak yeni fiyatları bugünden hesaplamaya başladı.