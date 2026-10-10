Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine indirim olarak yansırken motorin fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Benzinin litre fiyatı 96 kuruş düşerken motorine 6 lira 39 kuruş zam yapıldı. İndirim ve zam sonrası güncel fiyatlar da belli oldu.

BENZİNİN LİTRE FİYATI GERİLEDİ

Benzine yapılan 96 kuruşluk indirimin ardından litre fiyatları illere göre değişti. İstanbul'da benzinin litresi 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya geriledi. Doğu illerinde ise litre fiyatı 86,34 lira seviyesine düştü.

MOTORİN FİYATLARINDA 6,39 LİRALIK ARTIŞ

Benzindeki indirimin aksine motorin fiyatlarında yüksek oranlı bir artış gerçekleşti. Litre başına 6 lira 39 kuruşluk zamla birlikte motorinin fiyatı İstanbul'da 96,39 liraya, Ankara'da 97,69 liraya, İzmir'de 97,89 liraya yükseldi. Doğu illerinde motorinin litre fiyatı 99,29 liraya ulaştı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ SONA ERDİ

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimde vergi uygulamaları da önem taşıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ve döviz kurundaki hareketlerin tüketiciye yansımasını sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, 1 Ekim itibarıyla sona ermişti.