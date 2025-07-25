Türkiye'deki yüksek döviz kurları ve brent petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. 25 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla LPG (otogaz) fiyatlarına beklenen zam geldi. Sektör kaynaklarından dün edinilen bilgiye göre bugünden geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruşluk artış pompaya yansıdı.
İşte 25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,33 TL
Motorin: 53,67 TL
LPG: 26,48 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 26,38 TL
İzmir
Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 26,33 TL