Akaryakıta zam üstüne zam geliyor. AKP ekonomi yönetimi vatandaşın sırtına bindirdikçe bindiriyor vergileri.

SÖZCÜ TV ekranlarında İçinizden Biri Ekrem Açıkel, akaryakıt fiyatlarını anlattı. "Ben zaten hep 50 liralık benzin alıyorum" diyenlere selam gönderen Açıkel, "Artık o da kurtarmıyor" dedi.

"ARTIK ZAM HABERLERİNİ KANIKSADIK"

"- 50 liralık benzin aldıysan seni bir sonraki istasyona kadar bile götürmez. Biz de manşete o cümleyi yazdık.

- Ben Hep 50 Liralık Benzin Alıyorum diyen dayılarım size de selam olsun

- Bu gece benzinin litresine 1 lira 11 kuruş zam geliyor. Artık bu tip cümleleri kanıksadık. Bunu daha somut hale getirmek lazım.

- Bugün İzmir'i baz aldım. İzmir'de 1 litre benzin 56 lira 38 kuruş olacak. Bu kilometrede en az 5 lira yakmak demek.

ZENGİN DE FAKİR DE...

- İzmir'de 1 litre benzin 56 lira 38 kuruş

- 56 lira 38 kuruş içindeki ÖTV ve KDV oranı yüzde 40 yani 22 Bin lira 55 kuruş.

- Depom 50 litre fullersem, 2 bin 820 lira ödeyeceğim.

- Ödediğim 2 bin 820 liramın vergisi ise Bin 130 lira

- Holding patronu da aynı vergiyi ödüyor garibim dar gelirlim de aynı vergiyi ödüyor.

- Ben hep 50 liralık alıyorum diyen dayılarım. Selam olsun size. Benzinin litresi 60 lira oluyor. Artık 60 liralık alıyorum deseniz bile kurtaramazsınız."