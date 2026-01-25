Akaryakıt tabelaları birbiri ardına gelen zam haberleri ile sarsılıyor. Yüksek kur nedeni ile uluslararası piyasalardaki küçük hareketlenmelerin bile tabelayı değiştirdiği Türkiye’de, son 10 günde gelen zamlar 5 liraya yaklaştı. Motorin fiyatlarına 15 Ocak’ta 1.08 TL, 17 Ocak’ta 1.60 TL, 201 Ocak’ta 1 TL, 23 Ocak’ta 1.43 TL zam geldi ve motorinin litresi İstanbul’da 57.30 TL’ye, Ankara’da 58.38 TL’ye, İzmir’de 58.63 TL’ye çıktı. Motorinin ardından benzine 27 Ocak Salı günü 1 lira 11 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Zammın ardından benzinin ortalama litre fiyatı İstanbul’da 55.16 TL İzmir’de 56.36 TL, Ankara’da ise 56.07 TL olacak.

