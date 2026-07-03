Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin azalması, petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki gevşemeyi beraberinde getirdi.

OTOGAZ GRUBUNDA TABELA DEĞİŞTİ

Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinde başlayan aşağı yönlü hareketlilik sürüyor. Son yapılan güncelleme ile birlikte otogazın litre fiyatına 80 kuruşluk indirim yansıtıldı. Yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla istasyonlarda uygulanmaya başlanırken, benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan son indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekilde listelendi: