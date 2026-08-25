Akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni düzenleme gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorine gelen 2 lira 92 kuruşluk zammın ardından, benzinin litre fiyatı 2 lira 74 kuruş artarak pompalara yansıdı.

Üç büyük şehirde benzin fiyatları 74 liranın üzerine çıktı. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,26 TL olarak belirlendi. Aynı bölgede motorin 82,73 TL, LPG ise 33,79 TL'den satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 74,11 TL, motorin 82,58 TL ve LPG 33,19 TL seviyesinde bulunuyor. Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 75,23 TL'ye yükseldi. Ankara'da motorin 83,83 TL, LPG ise 33,89 TL'den alıcı buluyor.

İzmir'de benzin fiyatı 75,53 TL ile üç büyük şehir arasında en yüksek seviyeye ulaştı. İzmir'de motorinin litre fiyatı 84,12 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 33,79 TL olarak kaydedildi.