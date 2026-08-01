Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını tırmandırmaya devam ediyor. 31 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatına yansıyan 3 lira 71 kuruşluk zammın ardından, üç büyükşehirde fiyatlar 80 lira eşiğini geçti.

Gece yarısı pompaya yansıyan artışla birlikte motorinin litresi İstanbul’da 80,97 TL, Ankara’da 82,09 TL, İzmir’de ise 82,37 TL seviyesine yükseldi. Benzin fiyatlarında ise 10 kuruşluk bir artış yaşandı.

OTOGAZDA 2,50 TL ZAM BEKLENTİSİ

Motorin zammının hemen ardından gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, otogaza zam geliyor. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, sosyal medya hesabından otogaza zam geleceğini aktardı. LPG/otogazın depo çıkış fiyatlarına litre başına 2 lira 50 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Zammın pazartesi gece yarısı tabelalara yansıması bekleniyor.