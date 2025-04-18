ABD'nin başlattığı tarife savaşlarının sakinleşmesi ve Çin'den gelen güçlü büyüme verileri, brent petrol fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden oldu.



Geçtiğimiz haftalarda peş peşe yapılan indirimin ardından 11 Nisan'da 82 kuruş, 17 Nisan'da ise 94 kuruş zamlanan benzin fiyatlarının ardından bir zam haberi de motorin grubuna geldi.

MOTORİNE 1 LİRALIK ZAM YOLDA



Akaryakıt sektörü kaynakları, 23 Nisan çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında yaklaşık 1 liralık artış beklendiğini belirtti.



Öte yandan 68 dolar sınırına dayanan brent petroldeki yükseliş hareketinin devam etmesi halinde gelecek hafta benzin ve LPG grubunda da benzer bir artışa gidilmesi bekleniyor.



Güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde...

Benzin



İstanbul (Anadolu): 45.01 TL/L

İstanbul (Avrupa): 45.16 TL/L

İzmir: 46.12 TL/L

Ankara: 45.75 TL/L



Motorin



İstanbul (Anadolu): 44.26 TL/L

İstanbul (Avrupa): 44.38 TL/L

İzmir: 45.52 TL/L

Ankara: 45.17 TL/L