Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler, geçtiğimiz hafta boyunca brent petrolün 80 doların üzerine çıkmasına neden olurken, motorin ve benzin grubuna peş peşe zamlar yapılmıştı.



Türkiye'nin birçok noktasında 57 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören akaryakıt fiyatlarının ardından gerilimin yatışmasıyla birlikte perşembe günü itibarıyla benzine 2,67 TL, motorine ise 4,03 TL'lik bir rekor indirim yapıldı.

MOTORİNE YENİDEN ZAM GELİYOR



Akaryakıt sektörü kaynakları, dün açıklanan indirimlerin ardından motorin fiyatlarına yeni bir zam yapılacağını doğruladı.



Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1,14 TL'lik artış beklenirken, gelecek hafta benzer bir zammın benzin fiyatlarında da görülmesi bekleniyor.



27 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin



İstanbul (Anadolu): 48.74 TL/L

İstanbul (Avrupa): 48.89 TL/L

İzmir: 49.89 TL/L

Ankara: 49.55 TL/L



Motorin



İstanbul (Anadolu): 48.94 TL/L

İstanbul (Avrupa): 49.06 TL/L

İzmir: 50.26 TL/L

Ankara: 49.91 TL/L



