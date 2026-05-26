Küresel piyasalarda brent petrolün 100 dolar bandının altına geriledikten sonra Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıma bekleniyor.

Jeopolitik gerilimlerin yumuşamasıyla birlikte brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, milyonlarca araç sahibinin gözünü pompa fiyatlarına çevirdi.

PETROLE 'HÜRMÜZ' ETKİSİ

ABD ve İran arasındaki diplomatik gerilimin yerini anlaşma umutlarına bırakması, enerji koridorlarında rahatlamaya neden oldu. İran’dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmesiyle arz endişeleri azaldı ve petrol fiyatları sert bir düşüşle 100 doların altına indi.

EŞEL MOBİL DEVREYE GİDEBİLİR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinde normal şartlarda 3,27 TL'lik bir indirim öngörülüyor. Ancak vergi düzenlemeleri ve Eşel Mobil sistemi nedeniyle bu indirimin tamamının tabelaya yansımama ihtimali bulunuyor. Eğer sistem üzerinden kesinti yapılırsa tüketiciye yansıyacak net indirim tutarı 82 kuruş seviyesinde olacak.

İNDİRİM SONRASI İL İL YENİ FİYATLAR

Beklenen indirimin gerçekleşmesi durumunda (82 kuruşluk yansıma senaryosu baz alınmıştır), büyükşehirlerdeki güncel fiyat tablosunun şu şekilde oluşması bekleniyor: