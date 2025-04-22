Brent petrol fiyatında yaşanan değişikliklerin ardından gün aşırı fiyat değişikliğine giden akaryakıt sektöründen yeni zam haberleri gelmeye devam ediyor.



3,6 TL'yi bulan iki indirimin ardından benzinin litresinde 82 ve 94 kuruşluk peş peşe artışlara gidilirken, son zam haberi motorin grubu için geldi.





MOTORİN FİYATI 96 KURUŞ ZAMLANACAK



23 Nisan itibarıyla geçerli olması beklenen tarifede motorinin litre fiyatı 96 kuruşluk bir artış gösterecek.



Hafta içerisinde LPG (Otogaz) grubunda da bir artış beklentisi oluşurken, benzin fiyatlarının ise yatay seyir izlemesi bekleniyor. 22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde...



Benzin



İstanbul (Anadolu): 45.01 TL/L

İstanbul (Avrupa): 45.16 TL/L

İzmir: 46.12 TL/L

Ankara: 45.75 TL/L

Motorin



İstanbul (Anadolu): 44.26 TL/L

İstanbul (Avrupa): 44.38 TL/L

İzmir: 45.52 TL/L

Ankara: 45.17 TL/L