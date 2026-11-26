Motorinin litre fiyatına yapılan 4 lira 32 kuruşluk indirim, 26 Kasım’da gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. 20 Kasım’daki 6 lira 58 kuruşluk indirimle birlikte motorinde bir haftalık toplam düşüş 10 lira 90 kuruşa ulaştı.

Böylece 50 litrelik deposunu dolduran bir araç sahibinin yakıt maliyeti, bir hafta öncesine göre yaklaşık 545 lira azaldı.

MOTORİNDE YENİ FİYATLAR

Son indirimle motorinin litre fiyatı İstanbul’da 84 lira 58 kuruşa, Ankara’da 85 lira 68 kuruşa, İzmir’de ise 85 lira 88 kuruşa geriledi. Doğu illerinde litre fiyatı 87 lira 38 kuruşa kadar düştü. Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve dağıtım şirketine göre farklılık gösterebiliyor.

Küresel petrol arzındaki artış, ABD ile İran arasındaki gerilime ve Hürmüz Boğazı’nda tankerlere yönelik saldırılara rağmen petrol fiyatlarını aşağı çekti. Arz fazlasının etkisiyle yaşanan düşüş, motorin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı.

BENZİNDE DE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarına göre, 27 Kasım Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 53 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında indirim yapılması bekleniyor. İndirimin kesin tutarının gün içerisinde netleşmesi öngörülüyor.

Benzinin litresi İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 68 lira 40 kuruştan, Anadolu Yakası’nda 68 lira 20 kuruştan satılıyor. Ankara’da litre fiyatı 69 lira 40 kuruş, İzmir’de ise 69 lira 60 kuruş seviyesinde bulunuyor.

1 ARALIK’TA VERGİ ARTIŞI BEKLENİYOR

Akaryakıtta indirimlerin ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin fiyatlara etkisi bekleniyor. Kademeli vergi artışı kapsamında 1 Aralık’tan itibaren benzinin litresine KDV dahil 4 lira 15 kuruş, motorinin litresine ise 3 lira 60 kuruş artış yansıması öngörülüyor.