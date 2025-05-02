Günlerdir 65 dolarda seyir izleyen Brent petrol, yeniden 62 dolara düştü.
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt sektöründe indirim beklentisine neden olurken, Gazeteci Olcay Aydilek motorin ve LPG fiyatlarında yapılacak indirimin detaylarını paylaştı.
MOTORİNDE 1, LPG'DE 1,25 TL İNDİRİM
Mevcut fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre motorin fiyatlarının çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 TL düşmesi bekleniyor. Öte yandan LPG fiyatlarında da en geç pazartesi olacak şekilde 1,25 TL'lik bir indirim uygulanacak.
2 Mayıs itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
BENZİN
İstanbul (Avrupa): 45.17 TL/L
İstanbul (Anadolu): 45.02 TL/L
İzmir: 46.14 TL/L
Ankara: 45.79 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Anadolu): 45.25 TL/L
İstanbul (Avrupa): 45.37 TL/L
Ankara: 46.18 TL/L
İzmir: 46.52 TL/L