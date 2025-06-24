Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artmasıyla uçuşa geçen Brent petrol 80 dolara kadar fırladı.
Türkiye ve dünyadaki akaryakıt fiyatlarını da etkileyen bu gelişme sonucu cumhuriyet tarihinin en büyük zammı yapıldı. Son olarak 21 Haziran'da motorine 3,30 TL, benzine ise 1,51 TL zam gelmişti.
Ateşkes haberleriyle birlikte düşüşe geçen petrol 67 dolara kadar geri çekildi.
Peş peşe gelen zamların ardından bugün ise motorine 1 lira 63 kuruşluk indirim gelmişti. Son zamlarla birlikte motorin bazı illerde 55 lirayı aştı.
Bu sefer de petrolün düşmesiyle birlikte akaryakıta çifte indirim geliyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorin grubunda 3,80 TL, benzin grubuna da cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,80 TL indirim bekleniyor.
24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.51 lira
Motorin litre fiyatı: 53.09 lira
LPG litre fiyatı: 25.09 lira
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.36 lira
Motorin litre fiyatı: 52.97 lira
LPG litre fiyatı: 24.49 lira
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.18 lira
Motorin litre fiyatı: 53.92 lira
LPG litre fiyatı: 24.99 lira
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.51 lira
Motorin litre fiyatı: 54.27 lira
LPG litre fiyatı: 24.94 lira