Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artmasıyla uçuşa geçen Brent petrol 80 dolara kadar fırladı.

Türkiye ve dünyadaki akaryakıt fiyatlarını da etkileyen bu gelişme sonucu cumhuriyet tarihinin en büyük zammı yapıldı. Son olarak 21 Haziran'da motorine 3,30 TL, benzine ise 1,51 TL zam gelmişti.

Ateşkes haberleriyle birlikte düşüşe geçen petrol 67 dolara kadar geri çekildi.

Peş peşe gelen zamların ardından bugün ise motorine 1 lira 63 kuruşluk indirim gelmişti. Son zamlarla birlikte motorin bazı illerde 55 lirayı aştı.

Bu sefer de petrolün düşmesiyle birlikte akaryakıta çifte indirim geliyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorin grubunda 3,80 TL, benzin grubuna da cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,80 TL indirim bekleniyor.

24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.51 lira

Motorin litre fiyatı: 53.09 lira

LPG litre fiyatı: 25.09 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.36 lira

Motorin litre fiyatı: 52.97 lira

LPG litre fiyatı: 24.49 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.18 lira

Motorin litre fiyatı: 53.92 lira

LPG litre fiyatı: 24.99 lira

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.51 lira

Motorin litre fiyatı: 54.27 lira

LPG litre fiyatı: 24.94 lira