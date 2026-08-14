Türkiye akaryakıt piyasasında Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde maktu ÖTV'nin sıfırlanmasının ardından gözler fiyat tabelalarına çevrilmişti. Vergi indiriminin resmi olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin grubunda 9,25 TL'lik bir düşüş gerçekleşmiş olsa da gece yarısı hem motorin hem de benzin grubuna zam geldi.

14 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 8,89 TL, benzine ise 1,52 TL zam uygulandı. Yani dün yapılan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indirimi bir günde neredeyse erimiş oldu.

ÖTV SIFIRLANDI ANCAK

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 13-31 Ağustos tarihleri arasında motorindeki ÖTV sıfırlandı. Vergi indiriminin gerçekleşmesiyle birlikte pompa fiyatlarında 9,25 TL'lik indirim gerçekleşti.

Ancak küresel rafineri fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, vergi sıfırlamasının sağladığı maliyet avantajını geride bıraktı. Bu gelişmeyle birlikte, uygulanan vergi indirimine rağmen pompa fiyatlarında artış kaçınılmaz hale geldi.