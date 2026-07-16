Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin ve benzinin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 TL zam yapılması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 14 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.51 TL

Motorin litre fiyatı: 69.96 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.35 TL

Motorin litre fiyatı: 69.80 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.46 TL

Motorin litre fiyatı: 71.07 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.75 TL

Motorin litre fiyatı: 71.34 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL