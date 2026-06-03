Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yansıtıldı. AKARYAKIT FİYATLARI Peki, 3 Haziran 2026 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları… İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.45 TL Motorin litre fiyatı: 66.31 TL LPG litre fiyatı: 31.99 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.31 TL Motorin litre fiyatı: 66.17 TL LPG litre fiyatı: 31.39 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 64.42 TL Motorin litre fiyatı: 67.44 TL LPG litre fiyatı: 31.97 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 64.70 TL Motorin litre fiyatı: 67.71 TL LPG litre fiyatı: 31.79 TL

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