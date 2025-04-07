ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı küresel tarifelerin ardından 7 Nisan'da tüm dünya borsalarında sert düşüşler görüldü.



Hisse senetlerinin yanı sıra emtia ve kripto paralarda da büyük bir dengeleme görülürken, petrol fiyatları 63 dolara düşerek son 4 yılın en dip seviyesine ulaştı.



Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt sektörüne yönelik etkileri merak edilirken, sektör temsilcileri mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktardı. Benzinde ise beklenen indirim 2,5 lira seviyesinde.

MOTORİNE 3 TL İNDİRİM BEKLENİYOR



İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Motorinde indirim beklentisi 3 TL civarında, şu anki fiyatlarla' ifadelerini kullanırken, benzer bir indirim benzin için de tarifelere yansıyacak.



Çarşamba gecesi geçerli olması beklenen indirim, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihi boyunca tek seferde yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?



Benzin, motorin ya da otogaz gibi akaryakıt fiyatları hükümetler tarafından belirlenmemekte.



Hükümetler yalnızca akaryakıttan alınacak vergi oranında artış ya da düşüş yapabilme yetkisine sahip. Bunun dışında akaryakıtın temel fiyatı Cenova borsasındaki değerlere göre belirleniyor.



Bu değerler mevcut petrol fiyatı ve dolar/TL kuruna göre hesaplanmakta ve rafinerilerin kar marjları eklenerek akaryakıt fiyatları belirlenmekte.







