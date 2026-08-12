Jeopolitik gerilimler kaynaklı petrol fiyatlarında görülen keskin yükseliş, Türkiye’deki otomatik fiyatlama mekanizmasını harekete geçirdi. Dün gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen akaryakıt zamları durduruldu. Benzine yapılması planlanan 2 lira ve motorindeki 6.85 liralık dev artış uygulanmayacak, fiyatlar sabit kalacak. Mart ayında devreye alınan eşel mobil sistemi uyarınca, söz konusu fiyat artışlarının benzinde 1.5 lira, motorinde ise 5.13 liralık kısmının doğrudan pompa fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Akaryakıta gelen son zamların araç sahiplerine yansıtılmaması ve oluşan maliyet yükünün bütçeden karşılanması yönünde karar alındı.

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