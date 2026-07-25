Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası sürüyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ve hammadde tedarikinde karşılaşılan aksamalar sonucunda motorin grubuna 4,20 lira zam geldi. Fiyat artışı, gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı.
ZAMMIN GEREKÇESİ KÜRESEL PİYASADAKİ TEDARİK SORUNU
ABD ile İran arasındaki gerilimin bölgesel boyuta taşınması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan petrol tedarik sorunları ve küresel stokların günden güne azalması, akaryakıt maliyetleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bu gelişmeler doğrultusunda motorinin litre fiyatında artışa gidildi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Son zammın ardından motorin fiyatları büyükşehirlerde 78-79 TL bandına yükselirken, nakliye maliyetlerinin eklendiği Doğu illerinde litre fiyatı 81,32 liraya ulaştı.
Pompa tabelalarına yansıyan güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları şu şekildedir:
|Şehir / Bölge
|Benzin (TL/L)
|Motorin (TL/L)
|Otogaz (TL/L)
|İstanbul (Avrupa)
|67,05
|78,52
|31,19
|İstanbul (Anadolu)
|66,90
|78,37
|30,59
|Ankara
|68,01
|79,63
|31,29
|İzmir
|68,29
|79,90
|31,19
Doğu illerinde motorinin litre fiyatı taşıma maliyetleriyle birlikte 81,32 TL seviyesinden satılmaktadır.