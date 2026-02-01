Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel petrol piyasalarını hareketlendirirken Türkiye’de akaryakıt fiyatları için yeni zam sinyalleri güçlendi. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam daha geldi.

60 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR!

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, akaryakıt fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL, otogaza ise 70 kuruş civarında zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu artışla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

BENZİNE DE ZAM PERŞEMBE GELİYOR

Benzin cephesinde de zam söz konusu. Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 1,25 TL düzeyinde bir zam gündemde.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 55.27 TL

Motorin: 57.43 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 55.09 TL

Motorin: 57.25 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 56.17 TL

Motorin: 58.51 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 56.46 TL

Motorin: 58.78 TL

LPG: 29.09 TL