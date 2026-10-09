Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla geçerli olması beklenen yeni bir fiyat düzenlemesi gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, motorin ve benzin fiyatlarında zıt yönlü değişimler yaşanacak.

MOTORİN TEKRAR 100 TL SINIRINDA

Olcay Aydilek’in paylaşımına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 TL 40 kuruş zam yapılması bekleniyor. Miktarsal artışla birlikte motorinin litre fiyatı yeniden 100 TL seviyesine yaklaşacak.

Aynı düzenleme kapsamında benzin litre fiyatında ise 96 kuruşluk indirime gidilmesi öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen pompa fiyatı değişiklikleri öncesinde üç büyük şehirdeki benzin, motorin ve otogaz litre fiyatları şu şekildedir: