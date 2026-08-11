Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, son olarak benzine uygulanan 2,08 TL'lik zammın 1,56 TL'sinin pompaya yansımasının ardından akaryakıtta yeni ve büyük bir fiyat artışı bekleniyor.

POMPA BU ZAMLARLA ALEV ALACAK

Bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen artışta benzine 2 TL, motorine ise 6,85 TL zam hesaplandı. Toplam zam ihtiyacının yüzde 25’lik kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle karşılanacak. Vergi ayarlamasının ardından doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak net zam tutarı benzinde 1,50 TL, motorinde ise 5,13 TL olacak.

100 TL ÖNGÖRÜSÜ ERKENE Mİ ÇEKİLİYOR?

Termopet Yönetim Kurulu Başkanı Direkci, daha önce yaptığı açıklamada motorin ve benzin litre fiyatının 2027 yılının ikinci yarısında 100 TL eşiğini aşabileceğini ifade etmişti. Ancak motorine gelecek 5,13 TL’lik yeni artışla birlikte litre fiyatının 90 TL sınırına dayanması, bu psikolojik eşiğin tahmin edilenden çok daha kısa sürede görülebileceğine işaret ediyor.

ZAM SONRASI İL İL YENİ FİYATLAR

Gelecek zamların pompaya yansımasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de oluşacak tahmini litre satış fiyatları şu şekildedir: