Döviz kuru, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında artışa gidildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere benzin ve motorin grubunda fiyat artışı gerçekleşti. Gece yarısından itibaren uygulanan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 1,10 TL, motorinin litre fiyatı ise 3,10 TL artırıldı.

LPG (otogaz) grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan son fiyat artışlarının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde netleşti:

İstanbul Fiyat Listesi

İstanbul'da akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve lokasyona göre Anadolu ve Avrupa yakasında farklılık gösteriyor.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 65,65 TL

Motorin litre fiyatı: 73,08 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 65,49 TL

Motorin litre fiyatı: 72,92 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 30,59 TL

Ankara Fiyat Listesi

Başkent Ankara'da zamlı tarifenin ardından fiyatlar yukarı yönlü güncellendi.

Benzin litre fiyatı: 66,60 TL

Motorin litre fiyatı: 74,19 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31,29 TL

İzmir Fiyat Listesi

Ege Bölgesi'nin en büyük şehri İzmir'de de yeni tarifeler uygulamaya konuldu.

Benzin litre fiyatı: 66,90 TL

Motorin litre fiyatı: 74,47 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31,19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineler tarafından hesaplanmaktadır.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebilmektedir.