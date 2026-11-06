Küresel çapta petrol fiyatlarında görülen hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Brent petrolün 93 dolara kadar gerilemesinin ardından akaryakıtta indirim görüldü.
Gazeteci cemil Cahit Saraçoğlu sosyal medya hesabı üzerinden motorine bu gece yarısı 5 lira 29 kuruş indirim geleceğini açıkladı.
İşte Saraçoğlu'nun paylaşımı:
Motorinde güzel bir indirim geliyor
Bu gece (Cuma) yarısından geçerli motorinde 5 lira 29 kuruş indirim bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte il il fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 74.60 TL
Motorin litre fiyatı: 100.60 TL
LPG litre fiyatı: 50.70 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 74.40 TL
Motorin litre fiyatı: 100.40 TL
LPG litre fiyatı: 50.10 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 75.60 TL
Motorin litre fiyatı: 101.70 TL
LPG litre fiyatı: 50.79 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 75.80 TL
Motorin litre fiyatı: 102.00 TL
LPG litre fiyatı: 50.70 TL