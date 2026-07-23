Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurundaki seyir ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda fiyat artışına gidildi.

BENZİNDE TABELALAR DEĞİŞTİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre satış fiyatına 1,23 TL zam yapıldı. Gece yarısı itibarıyla pompalara yansıtılan bu artışın ardından motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

KÜRESEL PİYALAR VE KUR BASKISI

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında gözlenen dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve ardı ardına gelen ÖTV ayarlamaları, yurt içi akaryakıt maliyetleri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı canlı tutuyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Yapılan son fiyat güncellemesinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında geçerli olan litre fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 67,00 TL

Motorin: 74,27 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 66,85 TL

Motorin: 74,12 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 67,97 TL

Motorin: 75,39 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 68,25 TL

Motorin: 75,66 TL

LPG: 31,19 TL