Döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son zamla birlikte LPG’ye 65 kuruşluk artış uygulanırken, benzin ve motorin fiyatları da yeniden gündemde. Araç sahipleri, güncellenen fiyatları yakından takip ediyor.
27 Mart 2025 itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası:
🔹 Benzin: 46.72 TL
🔹 Motorin: 46.83 TL
🔹 LPG: 28.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
🔹 Benzin: 46.57 TL
🔹 Motorin: 46.71 TL
🔹 LPG: 27.59 TL
Ankara:
🔹 Benzin: 47.27 TL
🔹 Motorin: 47.57 TL
🔹 LPG: 28.09 TL
İzmir:
🔹 Benzin: 47.64 TL
🔹 Motorin: 47.93 TL
🔹 LPG: 28.04 TL