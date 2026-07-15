Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan oynaklık, döviz kurundaki yükseliş ivmesi ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla benzin grubunda fiyat artışına gidildi. Gece yarısından itibaren tabelalara yansıyan 1,55 TL'lik zammın ardından büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları yeniden şekillendi.

BENZİNE GECE YARISI ZAMMI

Son dönemde küresel piyasalardaki belirsizlikler ile döviz kanadında gerçekleşen hareketler, akaryakıt maliyetlerine doğrudan etki etti. Yapılan son ayarlamayla birlikte zam benzinin litre fiyatına yansırken; motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise mevcut seviyeler korundu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 15 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan akaryakıt litre fiyatları şu şekilde sıralandı: