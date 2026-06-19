Orta Doğu'da İran ve ABD arasında mutabakatın imzalanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın açılması petrolün varil fiyatını düşürdü. Ancak peş peşe zamların gelmesiyle birlikte devreye alınan eşel mobil sisteminden dolayı indirimin tamamı yansımadı. Bu hafta akaryakıt fiyatlarında dördüncü indirim gerçekleşirken eşel mobilden dolayı 3 lira 96 kuruşluk indirim pompaya 99 kuruş olarak yansıdı. Kalan bölüm eşel mobil sisteminden dolayı ÖTV'ye aktarıldı. İLLERE GÖRE AKARYAKIT FİYATLARI Şehir Benzin (TL/LT) Dizel (TL/LT) LPG (TL/LT) İstanbul (Avrupa) 62.19 64.45 31.99 İstanbul (Anadolu) 62.03 64.29 31.39 Ankara 63.14 65.55 31.97 İzmir 63.42 65.82 31.79

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