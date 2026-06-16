Uluslararası piyasalarda petrol ve motorin fiyatlarının gerilemesi, yurt içi akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, motorin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1,66 TL’lik yeni bir indirim gelecek.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ AKARYAKITA YANSIDI

ABD ile İran arasında varılan anlaşma sonrasında küresel piyasalarda petrol fiyatları hızlı şekilde geri çekildi. Jeopolitik gerilimin zirve yaptığı dönemde 115 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, anlaşma haberlerinin ardından 82 dolar seviyelerine indi.

Petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak motorinin uluslararası ton fiyatında da düşüş yaşandı. Bu gelişmenin etkisiyle motorinde bugün itibarıyla litre başına 1,23 TL indirim uygulanmaya başlandı.

MOTORİNE İKİNCİ İNDİRİM GECE YARISI

Sektör kaynakları, fiyatlardaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirterek motorinde ikinci bir indirimin daha gündeme geldiğini ifade etti. Buna göre gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1,66 TL’lik bir indirim gelecek.

Kaynaklar, mevcut eşel mobil sistemi kapsamında söz konusu indirimin tamamının pompaya yansımayabileceğini, sürücülerin hissedeceği fiyat düşüşünün yaklaşık 42 kuruş seviyesinde olmasının beklendiğini belirtti.

BENZİNDE İNDİRİM İÇİN BEKLENTİ SÜRÜYOR

Benzin fiyatlarında da uluslararası piyasalara bağlı olarak gerileme yaşanmasına rağmen, sektör kaynakları henüz yeni bir indirim için gerekli seviyelerin oluşmadığını ifade ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 63,08 TL

Motorin: 65,24 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 62,93 TL

Motorin: 65,09 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 64,05 TL

Motorin: 66,35 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 64,32 TL

Motorin: 66,64 TL

LPG: 31,79 TL