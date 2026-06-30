Brent petroldeki düşüşle birlikte akaryakıta da indirim gelmeye devam ediyor. Akaryakıt grubundan LPG otogaza 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim bekleniyor.
30 HAZİRAN 2026 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
Motorin litre fiyatı: 64.57 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.11 TL
Motorin litre fiyatı: 64.39 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.23 TL
Motorin litre fiyatı: 65.64 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.50 TL
Motorin litre fiyatı: 65.92 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL