Brent petroldeki düşüşle birlikte akaryakıta da indirim gelmeye devam ediyor. Akaryakıt grubundan LPG otogaza 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim bekleniyor. 30 HAZİRAN 2026 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 62.29 TL Motorin litre fiyatı: 64.57 TL LPG litre fiyatı: 31.99 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 62.11 TL Motorin litre fiyatı: 64.39 TL LPG litre fiyatı: 31.39 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.23 TL Motorin litre fiyatı: 65.64 TL LPG litre fiyatı: 31.97 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.50 TL Motorin litre fiyatı: 65.92 TL LPG litre fiyatı: 31.79 TL

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