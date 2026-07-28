Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruşluk indirim yansıtıldı.

Peki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte detayları...

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.10 TL

Motorin litre fiyatı: 77.21 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.94 TL

Motorin litre fiyatı: 77.06 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.06 TL

Motorin litre fiyatı: 78.32 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.35 TL

Motorin litre fiyatı: 78.60 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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