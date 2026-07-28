Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruşluk indirim yansıtıldı.
Peki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte detayları...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 67.10 TL
Motorin litre fiyatı: 77.21 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66.94 TL
Motorin litre fiyatı: 77.06 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 68.06 TL
Motorin litre fiyatı: 78.32 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 68.35 TL
Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL