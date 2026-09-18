Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarını etkiliyor. Brent petrolün 101 dolara kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim yolu göründü.

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından motorine indirim geleceğini paylaştı. 

İşte Aydilek'in paylaşımı:

Motorine, bu gece yarısı 4 TL 9 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80.40 TL

Motorin: 100.40 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80.20 TL

Motorin: 100.20 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 81.30 TL

Motorin: 101.50 TL

LPG: 35.09 TL

İzmir

Benzin: 81.60 TL

Motorin: 101.80 TL

LPG: 34.99 TL

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