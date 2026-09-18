Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarını etkiliyor. Brent petrolün 101 dolara kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim yolu göründü.
Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından motorine indirim geleceğini paylaştı.
İşte Aydilek'in paylaşımı:
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 80.40 TL
Motorin: 100.40 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 80.20 TL
Motorin: 100.20 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara
Benzin: 81.30 TL
Motorin: 101.50 TL
LPG: 35.09 TL
İzmir
Benzin: 81.60 TL
Motorin: 101.80 TL
LPG: 34.99 TL