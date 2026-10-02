Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 1 Ekim'de gelen ÖTV zamlarının ardından bu defa da motorine indirim gelmesi bekleniyor.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden, motorine 2 lira 22 kuruş indirimin geleceğini paylaştı.
İşte Aydilek'in paylaşımı:
Peki son zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
* Benzin: 80,50 TL
* Motorin: 97,10 TL
* LPG: 41.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
* Benzin: 84.40 TL
* Motorin: 96,90 TL
* LPG: 40.60 TL
Ankara'da akaryakıt fiyatları:
* Benzin: 85,50 TL
* Motorin: 98.20 TL
* LPG: 41.29 TL
İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları
* Benzin: 85.80 TL
* Motorin: 98,50 TL
* LPG: 41.30 TL