Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 1 Ekim'de gelen ÖTV zamlarının ardından bu defa da motorine indirim gelmesi bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden, motorine 2 lira 22 kuruş indirimin geleceğini paylaştı.

İşte Aydilek'in paylaşımı:

Peki son zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

* Benzin: 80,50 TL

* Motorin: 97,10 TL

* LPG: 41.20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

* Benzin: 84.40 TL

* Motorin: 96,90 TL

* LPG: 40.60 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları:

* Benzin: 85,50 TL

* Motorin: 98.20 TL

* LPG: 41.29 TL

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

* Benzin: 85.80 TL

* Motorin: 98,50 TL

* LPG: 41.30 TL