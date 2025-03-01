Akaryakıt fiyatlarına yönelik beklenen güncelleme belli oldu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,15 TL'lik indirim yapılması öngörülüyor.
Sektör temsilcilerine göre, benzin grubunda 1,15 TL'lik bir fiyat düşüşü bekleniyor. Yeni fiyatların 4 Mart Salı gecesi itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.
MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
Geçen hafta sonu motorine 1 lira 45 kuruşluk zam yapılırken perşembe günü de 1 lira 43 kuruşluk indirim yapılmıştı. Öte yandan motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişmeye devam ediyor.