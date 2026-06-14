Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında görülen değişim ve döviz kurlarında hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD-İran savaşının sona ereceği beklentisi, Brent petrol fiyatını düşürdü. Brent petrol 85.77 dolara kadar geriledi.

Gazetece Olcay Aydilek'in sosyal medya paylaşımına göre motorinde salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 88 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

1.22 TL'Sİ POMPAYA YANSIYACAK

Motorinde salı günü 4 lira 88 kuruşluk indirim beklentisi, eşel mobil sistemi gereği bunun 1 lira 22 kuruşunun pompaya yansımasının öngörüldüğü belirtildi.

İşte Aydilek'in paylaşımı:

Motorine, salı günü 4,88 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 1,22 TL. Benzinde, bir fiyat hareketi söz konusu değil.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

14 Haziran 2026 Pazar itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.03 TL

Motorin litre fiyatı: 66.41 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 66.25 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Motorin litre fiyatı: 67.51 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.27 TL

Motorin litre fiyatı: 67.78 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL