Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir fiyat değişikliği daha olacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin grubuna indirim bekleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Uluslararası piyasalardaki hareketlilikle birlikte benzine 2,10 TL indirim göründü. Ancak yürürlükte olan eşel mobil sistemi gereği, bu indirimin tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimin ÖTV ayarlaması dışında kalan 53 kuruşluk kısmının pompalara indirim olarak yansıtılması bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Görsel referans olarak sunulan image_c18aac.png dosyasındaki verilere göre, indirimin uygulanmasından hemen önceki mevcut benzin (V/Max Kurşunsuz 95) litre fiyatları şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa): 63,45 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 63,31 TL/LT

Ankara: 64,42 TL/LT

İzmir: 64,70 TL/LT

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI

Beklenen 53 kuruşluk indirimin gerçekleşmesi durumunda, pompa fiyatlarının şu şekilde güncelleneceği öngörülüyor:

İstanbul (Avrupa): 62,92 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 62,78 TL/LT

Ankara: 63,89 TL/LT

İzmir: 64,17 TL/LT