Enflasyonla mücadele süreci kapsamında akaryakıt piyasasını yakından ilgilendiren kritik bir vergi düzenlemesine gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, motorin fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında indirime hazırlanıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, piyasadaki fiyat baskısını hafifletmek ve pompa fiyatlarında geri çekilme sağlamak amacıyla hazırlanan çalışma tamamlandı. Motorin üzerinden alınan ÖTV miktarının düşürülmesini içeren kararın, bu gece yayımlanacak Resmi Gazete sayısı ile birlikte yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

ÜN GECE BEKLENEN ZAMLAR YAPILMADI

Dün gece yapılması planlanan zamlar geri alınmıştı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen akaryakıt zamları durdurulmuştu. Benzine yapılması planlanan 2 lira ve motorindeki 6.85 liralık dev artış uygulanmadı, fiyatlar sabit kaldı.