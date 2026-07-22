Sürücüleri ilgilendiren akaryakıt zamlarına bir yenisi daha ekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL 23 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

SON BİR AYDA ZAM ÜSTÜNE ZAM GELDİ

22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasındaki 30 günlük süreçte akaryakıt fiyatlarında belirgin yükselişler kaydedildi. Bu dönemde motorin fiyatları litre bazında yaklaşık 10 TL artarken, benzin fiyatlarında da kademeli yükseliş devam etti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanan pompa fiyatları son bir ay içerisinde rekor seviyelere ulaştı.

Son 1 Aylık Akaryakıt Fiyat Değişim Tablosu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Aşağıdaki tabloda, son bir aylık süreçte büyükşehirlerde gerçekleşen benzin ve motorin fiyat değişimleri yer almaktadır:

Şehir / Bölge Yakıt Türü 22 Haziran Fiyatı 22 Temmuz Fiyatı Değişim Miktarı İstanbul (Anadolu) Motorin 64,29 TL 74,12 TL +9,83 TL İstanbul (Avrupa) Motorin 64,45 TL 74,27 TL +9,82 TL Ankara Motorin 65,55 TL 75,39 TL +9,84 TL İzmir Motorin 65,82 TL 75,66 TL +9,84 TL İstanbul (Anadolu) Benzin 62,03 TL 65,56 TL +3,53 TL İstanbul (Avrupa) Benzin 62,19 TL 65,71 TL +3,52 TL Ankara Benzin 63,14 TL 66,68 TL +3,54 TL İzmir Benzin 63,42 TL 66,96 TL +3,54 TL

Yeni Zam Sonrası Benzin Fiyatları Ne Olacak?

Bu gece yarısı uygulanması beklenen 1 TL 23 kuruşluk zammın ardından büyükşehirlerde benzin fiyatlarının litresi ortalama 67 TL sınırını aşmış olacak. Zamlı fiyatlar gece yarısı itibarıyla istasyon panolarına yansıyacak.