Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyretmesi, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Ancak yüzde 75’lik Eşel Mobil düzenlemesi nedeniyle uluslararası piyasalardan kaynaklanan indirimlerin büyük bölümü tüketiciye doğrudan yansımayacak. Sektör temsilcilerine göre, geçmiş dönemde vergi gelirlerinden karşılanan maliyetlerin önemli kısmı bu süreçte yeniden ÖTV yoluyla tahsil edilecek.

İNDİRİM POMPAYA NE KADAR YANSIYACAK?

Eşel Mobil uygulaması, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların vergi mekanizması üzerinden dengelenmesini amaçlıyordu. Sistem kapsamında petrol fiyatları veya döviz kurundaki yükselişlerin önemli bir bölümü ÖTV'den karşılanırken, fiyatların gerilemesi halinde ise oluşan indirim alanının büyük kısmı yeniden vergi gelirlerine yönlendiriliyor.

Buna göre uluslararası piyasalarda yaşanacak düşüşlerin yaklaşık yüzde 75’inin ÖTV düzenlemesi kapsamında değerlendirilmesi, kalan kısmının ise pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

BENZİN VE MOTORİNDE VERGİ TAHSİLATI ÖNE ÇIKIYOR

Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre, devletin geçmiş dönemde vazgeçtiği vergi gelirlerini geri kazanmak amacıyla benzinde litre başına 8,38 lira, motorinde ise 11,90 liralık bir ÖTV alanı bulunuyor.

Bu nedenle petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan indirimlerin ilk aşamada önemli bir bölümü vergi tahsilatına yönlendirilecek. Örneğin benzinde oluşabilecek 10 liralık teorik bir indirim potansiyelinin büyük kısmı vergi düzenlemesi kapsamında değerlendirilirken, tüketicinin hissedeceği indirim daha sınırlı kalabilecek.