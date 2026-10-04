Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt piyasasını etkiliyor. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimlerin etkisiyle hareketli seyreden petrol fiyatlarının ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor.
Motorine geçtiğimiz gün gelen 2 lira 22 kuruş indirimin ardından sektör kaynakları yeni bir daha indirimin geleceğini duyurdu.
MOTORİNE 4,95 TL'LİK YENİ İNDİRİM GELİYOR
Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre fiyatına 6 Ekim Salı gününden itibaren 4,95 TL'lik yeni bir indirim geleceğini açıkladı.
İşte Saraçoğlu'nun paylaşımı:
GÜNCEL AKARYAKIT FİYALARI
Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte il il fiyatlar...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 84.60 TL
Motorin: 95.00 TL
LPG: 41.20 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 84.50 TL
Motorin: 94.90 TL
LPG: 40.60 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 85.60 TL
Motorin: 96.10 TL
LPG: 41.29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 85.90 TL
Motorin: 96.40 TL
LPG: 41.20 TL