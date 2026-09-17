Küresel piyasalardaki hareketlilik ve bütçe düzenlemeleri kapsamında yapılan ÖTV artışları, akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin grubunda gerçekleşen 4,80 TL'lik fiyat artışının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litresi 100 TL'nin üzerine çıktı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut seviyeler korunuyor. İLLERE GÖRE GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI İstanbul (Avrupa) Benzin: 80,40 TL Motorin: 100,40 TL LPG: 34,99 TL İstanbul (Anadolu) Benzin: 80,20 TL Motorin: 100,20 TL LPG: 34,39 TL Ankara Benzin: 81,30 TL Motorin: 101,50 TL LPG: 35,09 TL İzmir Benzin: 81,60 TL Motorin: 101,80 TL LPG: 34,99 TL AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR? Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler esas alınarak hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda dağıtım şirketlerince belirlenen fiyatlar; depolama, nakliye maliyetleri, bayii kâr marjı ve vergi (ÖTV ile KDV) eklenerek pompa fiyatı olarak tüketiciye yansıtılır.

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