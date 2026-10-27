1 Ekim tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurşunsuz benzin türlerinde maktu ÖTV tutarları yeniden düzenlenmiş; ağustos ayında motorin için başlatılan kademeli ÖTV zammı benzine de yansıtılmıştı. Ekim, kasım ve aralık aylarına yayılan üç aşamalı zam takviminde ikinci aşamaya gelindi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Kasım Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL ÖTV zammı gelmesi bekleniyor.

Piyasaların hafta sonu kapalı olması nedeniyle zammın pompaya yansıma takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör kaynakları, cuma günü kapanış verileriyle hesaplanan zamların bugüne kadar hafta başında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak mevcut uygulamanın devam edip etmeyeceğinin takip edildiğini belirtiyor.

MOTORİN YENİDEN 100 LİRAYI AŞABİLİR

26 Ekim 2026 itibarıyla yürürlükte bulunan güncel pompa fiyatları temel alındığında, kasım ayı başında yürürlüğe girecek ÖTV zammı akaryakıtta tarihi seviyelerin görülmesine yol açacak.

Yeni zam oranlarının pompaya yansımasıyla birlikte, Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı Cumhuriyet tarihinde ilk kez 100 TL barajını aşacak; benzinin litresi ise 80 TL sınırının üzerine çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 27 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.30 TL

Motorin litre fiyatı: 96.80 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.10 TL

Motorin litre fiyatı: 96.60 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.30 TL

Motorin litre fiyatı: 97.90 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.50 TL

Motorin litre fiyatı: 98.10 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL