Ortadoğu'da yaşanan gerilimler, yurt içindeki dolar/TL yükselişi ve ÖTV zamlarıyla birlikte akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu geceden itibaren benzine 1.25 liralık zam yapılacağı da duyuruşmuştu.
Ancak Ekonomist İris Cibre'nin aktardığına göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildi.
İşte 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN
İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L
İzmir: 47.64 TL/L
Ankara: 47.27 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L
İzmir: 47.92 TL/L
Ankara: 47.56 TL/L