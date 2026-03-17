Akaryakıt fiyatlarında yükseliş yeniden gündemde. Hafta sonu arasının ardından benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre; benzinin litre fiyatına 2 TL 17 kuruş zam öngörülüyor. Ancak söz konusu artışın tamamı pompaya yansımayacak.

Zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı, eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV’den karşılanacak. Bu nedenle fiyat artışının tüketiciye yansıyan kısmının 54 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.

17 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI