Küresel piyasalarda dizel kıtlığı tartışmaları sürerken, ABD'nin olası bir dizel ihracat yasağına gidebileceği yönündeki spekülasyonlar enerji piyasalarında dikkatle izleniyor. Morgan Stanley, ABD'nin dizel ihracatını durdurmasının, amaçlanan sonucun tam tersine benzin fiyatlarını daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

Bankanın 23 Eylül tarihli analizinde, ABD'deki dizel fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekildi. Analistlere göre, dizel ihracatının durdurulması halinde ülkedeki depolama tankları birkaç hafta içinde dolma noktasına gelebilir. Bu durum, rafinerilerin ham petrol işleme kapasitesini günlük yaklaşık 2 milyon varil kadar kısmasını gerektirebilir.

BENZİN ARZI GÜNLÜK 650 BİN VARİL AZALABİLİR

Morgan Stanley'ye göre, rafineriler üretimlerini benzin verimini artıracak şekilde optimize etmeye çalışsa bile, ABD'de günlük benzin arzı yaklaşık 650 bin varil azalabilir. Bu da benzin fiyatlarında yeni bir artış dalgası riskini beraberinde getirebilir.

Banka, ABD'nin olası bir dizel ihracat yasağı uygulaması durumunda, ABD içinde dizel fiyatlarının kısmen rahatlayabileceğini ancak denizaşırı piyasalarda dizel fiyatlarının patlayabileceğini öngörüyor. Özellikle Avrupa'nın bu senaryodan en sert şekilde etkilenecek bölge olabileceği ifade ediliyor.

DİZEL FİYATLARI REKOR KIRDI

ABD'de ortalama akaryakıt fiyatları şu anda normal benzin için galon başına 4,47 dolar, orta sınıf benzin için 4,98 dolar, premium benzin için 5,37 dolar ve dizel için 6,52 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dizel fiyatları bir ay önce 5,60 dolar, bir yıl önce ise 3,69 dolardı. 22 Eylül 2026 tarihinde galon başına 6,5276 dolarla tüm zamanların en yüksek ortalama dizel fiyatı kaydedildi.

İHRACAT YASAĞI MASADA MI?

ABD'de dizel fiyatlarındaki yükselişte, İran ve Ukrayna'daki çatışmaların küresel yakıt arzı üzerindeki baskısı etkili oluyor. Morgan Stanley'nin Martijn Rats liderliğindeki analistleri, ABD'nin dizel ihracatını durdurmasının benzin fiyatlarını düşürmek yerine artırabileceğini belirtti.

Reuters'ın 23 Eylül tarihli haberine göre, Beyaz Saray ABD'nin 90 günlük kapsamlı bir dizel ihracat yasağı getireceği iddiasını yalanladı. Enerji Bakanı Chris Wright da, masada doğrudan bir ihracat yasağı bulunmadığını açıkladı.

Morgan Stanley, baz senaryosunda böyle bir yasağa yer vermezken, olası bir ihracat kısıtlamasının küresel piyasalarda fiyatları yukarı taşıyabileceğini vurguluyor. Analistler, ihracat yasağı spekülasyonları gündemde kaldığı sürece küresel petrol piyasalarında oynaklığın süreceğini öngörüyor.