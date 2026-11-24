Akaryakıt fiyatlarında çifte indirimin ardından ÖTV'ye bağlı olarak zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, benzin ve motorinin ton fiyatlarındaki gerileme sürerse perşembe günü pompaya indirim yansıyacak; ancak 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte tabelalar yeniden yukarı yönlü değişecek.

Piyasalardaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarında yaşanan düşüş, araç sahiplerine kısa süreli bir nefes aldıracak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, fiyatlardaki bu gerilemenin devam etmesi halinde perşembe günü hem benzinde hem de motorinde çifte indirim yapılması bekleniyor.

1 ARALIK'TA ÖTV ZAMMI GELİYOR

Ancak perşembe günü beklenen bu indirimin sevinci uzun sürmeyecek. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, yeni hafta akaryakıt grubunda ÖTV kaynaklı sert zamlarla açılacak. 1 Aralık itibarıyla devreye girecek ÖTV artışına bağlı olarak benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam gelmesi öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 24 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.40 TL

Motorin litre fiyatı: 88.90 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.20 TL

Motorin litre fiyatı: 88.70 TL

LPG litre fiyatı: 50.10 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69.40 TL

Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

LPG litre fiyatı: 50.79 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69.60 TL

Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL