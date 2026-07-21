Orta Doğu'daki gerilimlerle birlikte tekrar yükselişe geçen Brent petrolün ve Rusya'nın ihracat kısıtlamasıyla Türkiye'de de akaryakıt fiyatları her geçen gün zamlanıyor.
Son olarak dün gece motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruşluk bir zam daha geldi. Dün gece gelen zamla birlikte motorin 80 liraya yaklaşmaya başladı.
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
|Şehir/Bölge
|Benzin (TL/Litre)
|Motorin (TL/Litre)
|LPG (TL/Litre)
|İstanbul (Avrupa Yakası)
|65.71
|74.27
|31.19
|İstanbul (Anadolu Yakası)
|65.56
|74.12
|30.59
|Ankara
|66.68
|75.39
|31.19
|İzmir
|66.96
|75.66
|30.99