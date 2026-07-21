Orta Doğu'daki gerilimlerle birlikte tekrar yükselişe geçen Brent petrolün ve Rusya'nın ihracat kısıtlamasıyla Türkiye'de de akaryakıt fiyatları her geçen gün zamlanıyor. Son olarak dün gece motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruşluk bir zam daha geldi. Dün gece gelen zamla birlikte motorin 80 liraya yaklaşmaya başladı. İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları… Şehir/Bölge Benzin (TL/Litre) Motorin (TL/Litre) LPG (TL/Litre) İstanbul (Avrupa Yakası) 65.71 74.27 31.19 İstanbul (Anadolu Yakası) 65.56 74.12 30.59 Ankara 66.68 75.39 31.19 İzmir 66.96 75.66 30.99

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