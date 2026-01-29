Petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesine ilişkin artan jeopolitik riskler nedeniyle yükselişini sürdürdü. Bölgedeki bir çatışmanın petrol arzını aksatabileceği beklentisi fiyatları yukarı çekerken, küresel piyasalardaki bu hareketliliğin Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına zam baskısı oluşturabileceği ihtimali akılalrda soru işareti oldu.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,55 artışla 69,46 dolara yükselirken, Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,65 artışla 64,26 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, teknik göstergelerin Brent petrolde 69,79 dolar direncine işaret ettiğini, bu seviyenin aşılması halinde fiyatların 71 dolara doğru hareket edebileceğini belirtiyor. Destek seviyesi ise 68,50 dolar olarak gösteriliyor.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer programına ilişkin askeri müdahale tehditlerini artırması ve bir ABD donanma grubunun bölgeye ulaşması etkili oldu. OPEC’in dördüncü büyük üreticisi olan İran’ın günlük petrol üretimi 3,2 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

Citi analistleri, İran’a yönelik olası bir saldırının petrol fiyatlarına varil başına 3 ila 4 dolarlık jeopolitik prim eklediğini ve Brent petrolün 72 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.

ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine düşmesi de fiyatları destekleyen bir diğer unsur oldu. Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, 23 Ocak haftasında ham petrol stokları 2,3 milyon varil azalarak 423,8 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 1,8 milyon varil artması yönündeydi.

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarında jeopolitik riskler kaynaklı yaşanan yükselişin kalıcı hale gelmesi durumunda, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında zam ihtimalinin güçlenebileceği belirtiliyor. Brent petrolün 70 doların üzerinde tutunması ve döviz kurunda ek bir gerileme yaşanmaması halinde, akaryakıt fiyatlarına önümüzdeki günlerde artış yansıyabileceği ifade ediliyor.